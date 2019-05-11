شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمنيون: إطلاق نار فى فندق بميناء جوادار بباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا فندقا بميناء جوادار في جنوب غرب باكستان اليوم السبت ويشتبكون مع قوات الأمن. وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، لرويترز إنه تم إجلاء معظم نزلاء الفندق لكن المسلحين وصلوا فيما يبدو إلى الطابق الأول.

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