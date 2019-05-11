شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحدث: مقتل مطلوبين لدى السلطات السعودية فى القطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة الحدث التلفزيونية المملوكة لسعوديين على تويتر إن مطلوبين لدى السلطات السعودية قتلوا في "عملية أمنية" في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية.

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