تأجيل محاكمة "مرسي" و28 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ19 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين بقضية "اقتحام السجون"، لجلسة 19 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

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