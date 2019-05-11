الدفاع في "اقتحام السجون": تنظيم أنصار بيت المقدس المسئول عن تفجير خط الغاز بين مصر وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، إن تنظيم أنصار بيت المقدس هو المسئول عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين أثناء أحداث ٢٥ يناير.

وأكد دفاع المتهمين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تنظيم بيت المقدس هو أيضا المسؤول عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة.

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وأشار الدفاع في ذلك السياق بأن تنظيم أنصار بيت المقدس سبق وأن أصدر بيانًا وقت أحداث يناير ٢٠١١ أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز ١٣ مرة على التوالي، ليعقب دافعا بانتفاء اشتراك المتهمين بالدعوى في هذه الجرائم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.