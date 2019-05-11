مد أجل الحكم على 5 متهمين بتقاضي رشوة 3 ملايين جنيه بأحد البنوك لـ16 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر الحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، اليوم السبت، مد أجل الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلي المصري، بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه، لجلسة 16 مايو.

المتهمون في القضية حسب ترتيب أمر الإحالة؛ محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلي، ومحمد علي محمد موظف بالبنك الأهلي، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد، مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعي بجامعة القاهرة.

ونسبت النيابة للمتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلي المصري، اتهام بتقاضي رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي المصري، بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 مليون و500 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث اتهامًا بتقديم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، فيما أسندت للمتهمين الرابع والخامس اتهاما بتسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة. ​