راكبة تخفي "محل" مستحضرات تجميل داخل حقائبها في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب "محل" مستحضرات تجميل وعطور، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية. وأثناء إنهاء وصول ركاب رحلة طائرة الإتحاد القادمة من أبوظبي، تم الاشتباه في راكبة مصرية، وبتفتيش حقائبها تبين وجود حوالي 105 كجم من الكريمات والشامبوهات والعطور ومستحضرات التجميل المختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها. وقرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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