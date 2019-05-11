محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، رابطة أبناء المنطقة الصناعية والشركة الهندسية للمقاولات، ورابطة أبناء النوبة بالدوحة، إفطارًا جماعيًا في أمسية مصرية خالصة توضح الترابط والتلاحم بينهم.
واطمئن المستشار العمالي بالدوحة، هشام كامل، خلال الأمسية، على أحوال الجالية المصرية، إلى جانب التوعية بحقوقهم وواجباتهم بموجب قانوني العمل والإقامة، فضلًا عن توعيتهم بعدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية في نقل الكفالة أو الإعارة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة على التواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم.
وقال المستشار العمالي بالدوحة، في تقريره إلى الوزارة، إنه تم الوقوف على الأحوال والظروف المعيشية للجالية في الدوحة، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والاستماع إليهم وتوجيههم بما يجب القيام به، كما تم توعيتهم بعدم إثارة أية مشاكل مع الآخرين سواء مصريين أو قطريين أو أي جنسية أخرى، مؤكدًا ضرورة التمسك بفرصة العمل المتاحة حاليًا وعدم التفريط فيها.
وأكد أن قسم رعاية جمهورية مصر العربية يقوم بكافة الخدمات التي يحتاجون إليها، ومكتب التمثيل العمالي متواجد بينهم من أجل مساعدتهم في أي وقت ومكان.
كانت هذه تفاصيل خبر في أمسية مصرية.. المستشار العمالي بقطر يشارك أبناء الجالية إفطارًا جماعيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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