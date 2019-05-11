مصر | "موظف جامعي".. سقوط واحد من مزوري الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موظف جامعي".. سقوط واحد من مزوري الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على أحد الأشخاص أنشأن كيانا تعيميا بدون ترخيص وانتحالة صفة دكتور.



وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية وبتفتيشها عُثر على ما يلي:

مجموعة من شهادات إجتياز دورات منسوب صدورها للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم إحدى الجامعات الحكومية "مزورة".

دفتر إيصال نقدية بإسم الأكاديمية.

مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية.

مجموعة من كشوف بأسماء الأشخاص الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية وأسعارها.

إثنين أجندة تحتوى على المبالغ المتحصلة من المتدربين بلغ إجماليها حوالى 20 ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص ( أخصائى شئون مالية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بمدينة طنطا بالغربية وإنتحاله صفة دكتور بإحدى الجامعات ومنح المتدربين شهادات مزورة منسوبة للجامعات والكيانات التعليمية الحكومية ( مزورة ).

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بإرتكابه للواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.