مصر | "حاميها حراميها".. مندوب مبيعات بشركة مياه غازية يستولي على 280 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاميها حراميها".. مندوب مبيعات بشركة مياه غازية يستولي على 280 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مندوب مبيعات بشركة مياه غازية استولى على 280 ألف جنيه.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات بإحدى شركات تصنيع وتعبئة المياه الغازية) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ ( 280،000- مائتان وثمانون ألف جنيه) قيمة بضائع من منتجات الشركة محل عمله، قام بإستلامها وبيعها للعملاء بدائرة مركز كفر الزيات، وإختلاسها لنفسه ورفضه ردها للشركة وإنقطاعه عن العمل.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.