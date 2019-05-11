مصر | "مصرع سيدة وإصابات وتلفيات"..النيابة تستعجل تقرير الفحص الفني لسقوط سيارة داخل مرور العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصرع سيدة وإصابات وتلفيات"..النيابة تستعجل تقرير الفحص الفني لسقوط سيارة داخل مرور العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، تقرير الفحص الفني الخاص بفحص السيارة النقل التي سقطت داخل مرور العجوزة.

فيما أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في وقت سابق، التحفظ على السيارة النقل التى سقطت من أعلى كوبري ناهيا على وحدة مرور العجوزة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت معاينة النيابة العامة، أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية حالت دون سيطرة السائق عليها، وأنها اخترقت الحاجز الحديدي، وسقطت على وحدة الفحص الفنى، داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن انهيار السقف الخاص بها.

وباشرت النيابة التحقيقات، حول سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا على وحدة الفحص الفني داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة، وسائق السيارة والتباع، ووفاة سيدة ربة منزل، كانت تنهي أوراق داخل المرور، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث.

وأدلى الضابط بوحدة مرور العجوزة، الرائد إسلام الضبع، بأقواله أمام النيابة، عقب استقرار حالته الصحية، والذي اصيب بكسر في القدم، وقال أنه كان يجلس بصحبه مهندس فني المصاب الثاني داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به، وفوجئا بسقوط سيارة داخل الوحدة، مما أدى إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك اصابتهم

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وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحفظ على سائق السيارة داخل المستشفى، وذلك بعد سقوط السيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن وفاة سيدة ربة منزل، كما أصيب رئيس وحدة المرور وسائق السيارة، فيما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة لمعاينة موقع سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم بعض السيارات التى يتم فحصها داخل داخل المرور وإصابات لعدد من المواطنين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرورية وسيارات المطافئ، وتحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.