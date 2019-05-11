مصر | حملة مكبرة لـ"الأمن العام" لضبط تجار "الكيف" والأسلحة النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لـ"الأمن العام" لضبط تجار "الكيف" والأسلحة النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من مديريات الأمن المختلفة، حملة مكبرة أسفرت عن:



- ضبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى 16 قضية آخرهم قضية "إستعراض قوة"، والآخر سبق إتهامه فى 3 قضايا "ضرب"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 1،250كيلو جرام – 2 بندقية خرطوش و12 طلقة لذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.



-ضبط (عاطل- مواليد 1992، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" )، حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وبحوزته 200 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول.

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- ضبط (عاطل- مواليد 1985 سبق إتهامه فى 28 قضية آخرهم قضية"مخدرات"، حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزته 100 جرام لمخدر الحشيش، 14 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول.



- ضبط عاطلين أحدهما محكوم عليه فى قضية "مخدرات"، حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما 500 قرص مخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتوالى الأجهزة الأمنية بالوزارة جهودها في مجال استهداف وضبط كافة صور الجريمة والخارجين على القانون.