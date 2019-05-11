مصر | ضبط 765 كيلو لحوم فاسدة داخل محل بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 765 كيلو لحوم فاسدة داخل محل بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهره 415 كيلو لحوم فاسدة داخل محل بحلوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك محل لتجارة اللحوم المجمدة ومصنعاتها - بدائرة قسم شرطة حلوان لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 415 كيلو جرام "مقطعات اللحوم، كبد قوانص، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابه العامه التحقيق.