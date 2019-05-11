مصر | "كنت عايز أنهي حياتها".. طالب ثانوي يعترف بإشعاله النيران في إحدى القطط بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت عايز أنهي حياتها".. طالب ثانوي يعترف بإشعاله النيران في إحدى القطط بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة انتشار فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران بإحدى القطط، الأمر الذي أثار الجدل واستياء رواد الموقع.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب بالصف الأول الثانوي، سن 14، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

وباستدعاء الطالب المذكور ومواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، عقب مشاهدته للقطة أثناء دهسها بواسطة إحدى السيارات، ورغبته فى إنهاء حياتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.