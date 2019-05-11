مصر | اندلاع حريق داخل مصنع إثر انفجار براميل تنر في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق داخل مصنع إثر انفجار براميل تنر في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب بمخزن داخل مصنع تنر بعد سلسلة من الانفجارات ببراميل التنر.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة باندلاع حريق هائل بمصنع مواد كيماوية بطريق المحور في دائرة قسم شرطة كرداسة.

ودفع على الفور اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده للمصانع المجاورة.

وتبين من الفحص أن النيران اندلعت بمخزن داخل المصنع يقع على مساحة 5 قراريط ويحتوي علي كمية ضخمة من براميل التنر، والتي حدثت بها انفجارات باعتبارها مادة مساعدة علي الاشتعال، نجحت قوات الإطفاء في السيطرة علي ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.