مصر | الدفاع بـ"اقتحام الحدود": "أنصار بيت المقدس" المسؤول عن تفجير خط الغاز بين مصر وفلسطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"اقتحام الحدود": "أنصار بيت المقدس" المسؤول عن تفجير خط الغاز بين مصر وفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وترافع المحامي علاء علم الدين، دافعًا بمسؤولية تنظيم أنصار بيت المقدس عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين أثناء أحداث ٢٥ يناير، بجانب مسؤولية ذلك التنظيم عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة.

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وأشار الدفاع في ذلك السياق بأن تنظيم أنصار بيت المقدس سبق وأن أصدر بيانا في أعقاب أحداث يناير ٢٠١١ أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز ١٣ مرة على التوالي، ليعقب دافعا بانتفاء اشتراك المتهمين بالدعوى في هذه الجرائم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.