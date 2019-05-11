مصر | النيابة بـ"اقتحام الحدود": مركز المعلومات ليس الجهة المنوط بها تسجيل حدود الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة بـ"اقتحام الحدود": مركز المعلومات ليس الجهة المنوط بها تسجيل حدود الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة في بداية الجلسة كتاباً وارداً عن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بالاستعلام عما إذا كان هناك تسجيل للحدود الشرقية للبلاد في الفترة من ٢٥ يناير إلى ٣٠ يناير ٢٠١١، وأفاد في ذلك السياق بأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليس هو الجهة المنوط بها تسجيل حدود الدولة المصرية، أو الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.