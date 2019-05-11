مصر | "مراتي اتجوزته عليا".. تجديد حبس عامل لقتله موظفا بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مراتي اتجوزته عليا".. تجديد حبس عامل لقتله موظفا بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتجديد حبس عامل متهم بقتل موظف بشركة صيانة سيارات ويدعى "أحمد" 39 عامًا، بعد اكتشافه زواجه عرفيًا من زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وطلبت نيابة العمرانية، بجنوب الجيزة، سرعة تقرير الطب الشرعي الخاص بقتل موظف بشركة صيانة سيارات ويدعى"أحمد"39 عامًا، بعد قتله، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى مقتله.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين عامل "ياسر 30 عامًا" و"إيمان 35 عامًا"، بعد قتل الزوج العرفي ويدعى "أحمد" 39 عامًا موظفًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعثر على جثة "أحمد.ع" 33 سنة، موظف بشركة صيانة سيارات، مصاب بجرح طعني، أسفل البطن.

وتبين نشوب مشاجرة بين "إيمان. ف" 39 سنة، ربة منزل، و"ياسر. ع" 31 سنة، عامل "زوجها"؛ لاكتشافه زواجها عرفيًّا من المجني عليه.

Advertisements

وخلال المشاجرة حاول القتيل الدفاع عنها؛ ما دفع المتهم لإخراج سلاح أبيض "مطواة"، من طيات ملابسه، وطعنه، أسفل البطن، وأسقطه قتيلا في الحال.

وبداية الواقعة كانت بورود بلاغ من منطقة نصر الثورة في العمرانية، بالعثور على جثة موظف، مقتولا داخل شقته في المنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ الجثة بها 8 طعنات متفرقة في الجسد، وبالفحص والتحري ومراجعة الكاميرات تبيّن أنّ زوجة المجني عليه استعانت بزوجها الثاني العرفي ونفذا الجريمة.

وجاء في التحريات أنّه عقب الانتهاء من مناظرة جثة المجني عليه، وعرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، تمكنت القوات من القبض على الزوجة والمتهمة الثاني، بعد أنّ تمكن من الهرب إلى إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق