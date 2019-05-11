أخبار مصر | "العصار" يبحث سبل التعاون مع شركة إيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يبحث سبل التعاون مع شركة إيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، سيرجيو فيوراني، رئيس مجلس إدارة شركة Unical الإيطالية، والوفد المرافق له؛ لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء تم التأكيد علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات الإنتاج الحربي، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات الإيطالية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين في ظل الجهد المبذول للتقارب بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية وفي اطار المناقشات التي تمت خلال لقاء السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى الأسبوع الماضي.

وخلال اللقاء تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركة Unical الإيطالية فى مجالات متعددة على رأسها التعاون في إنتاج الغلايات Boilers، كما تم التأكيد على أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين، وتم الإشارة إلى أن إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي تتمثل في التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها.

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وأوضح سيرجيو فيوراني، أن الشركة تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية وأجهزة تجهيز الفنادق والمنشآت الكبرى ومنها الغلايات للاستخدام المنزلي والصناعي ووحدات التدفئة الأرضية وسخانات حمامات السباحة وغيرها من المنتجات التى تعمل بالغاز وبالطاقة الشمسية، مضيفاً أن الشركة تمتلك خبرة في هذا المجال تمتد لخمسين عام تقريباً لافتا إلي أن منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية وأسعارها المناسبة، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مجال إنتاج السخانات والغلايات المنزلية والصناعية ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى شركات الإنتاج الحربي بالتدريج حتى تصل نسبة التصنيع المحلي منها إلى 90%.

كما أكد "سيرجيو" رغبة الشركة في إقامة مشروعات إستثمارية فى مصر نظرا لما تشهده في الآونة الأخيرة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت فى توفير المناخ المناسب للاستثمار في مختلف المجالات، وأضاف أن مصر بوابة للشرق الأوسط وكذلك قارة أفريقيا خاصةً بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لقيام وفد فني من الشركة الإيطالية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع، وتم الاتفاق على البدء بزيارة شركتيّ المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) وحلوان للأجهزة المنزلية (مصنع 360 الحربي) وكذا زيارة وفد من "الإنتاج الحربي" للشركة الإيطالية وذلك لتحديد آليات تفعيل موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين.