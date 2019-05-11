أخبار مصر | غدًا.. "خطة النواب" تناقش موازنة "التعليم العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "خطة النواب" تناقش موازنة "التعليم العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماع غدًا الأحد لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 20192020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

كما تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء اللجنة اجتماع لمتابعة توصيات لجنة الخطة والموازنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20182019 فيما يخص التوصيات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

