أخبار مصر | عاجل.. نصائح هامة من الأرصاد لـ"الصائمين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نصائح هامة من الأرصاد لـ"الصائمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت تغييرات جوية تزامنا مع بدء شهر رمضان، منها ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ومع انخفاضها بشكل كبير ليلا.

وأكد الخبراء عودة الانخفاض مرة أخرى خلال النهار، ولكن مع بداية الأسبوع الجاري حيث جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع جديد بداية من يوم السبت الحالي بوقع 6 درجات مرة دفعة واحدة، ليسود على البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ويمتد حتى شمال الصعيد ويكون حارا على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، مع انخفاض فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، مع استمرار ارتفاع الموج على البحرين المتوسط والأحمر والذي يكون فيه الموج من متر الى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية وفي نفس السياق حيث يشهد البحر الأحمر أمواج معتدلة تقع ما بين المرت ومتر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي 3 نصائح من الأرصاد للصائمين:

أولا: الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

ثانيا: عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

ثالثا: زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

شبين الكوم 17 32

طنطا 16 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 15 29

بلطيم 16 27

مطروح 15 25

السلوم 16 23

سيوة 18 36

بورسعيد 16 25

دمياط 17 25

الزقازيق 17 32

الإسماعيلية 14 31

السويس 16 31

العريش 14 26

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رفح 14 26

رأس سدر 16 30

نخل 09 30

نويبع 20 31

طابا 14 30

كاترين 12 26

الطور 20 32

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 33

مرسى علم 18 34

الفيوم 16 33

بنى سويف 16 33

المنيا 16 33

أسيوط 17 33

سوهاج 19 33

قنا 19 33

الأقصر 18 34

أسوان 20 35

أبو سمبل 19 35

الوادي الجديد 16 34

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 31

حلايب 22 28

راس حدربة 21 29