أخبار مصر | الأرصاد تحذر الصائمين من حالة طقس اليوم: موجة حارة تضرب البلاد.. ونصائح لتجنب ضرب الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر الصائمين من حالة طقس اليوم: موجة حارة تضرب البلاد.. ونصائح لتجنب ضرب الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت جمهورية مصر العربية ترقب لحالة الطقس ودرجات الحرارة عقب تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتي أدلت بعدد من التوقعات عن عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد، ويتابع عدد من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحراراة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الأرصاد عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الرسمي وأيضا من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وأيضا من خلال تصريحات الخبراء عبر البرامج التليفزيونية والنشرة الإخبارية.

حالة الطقس اليوم :

ومع بداية شهر رمضان المعظم وظهرت عدد من التغييرات الجوية بدء من ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ومع انخفاضها بشكل كبير ليلا” ، كما أكد الخبراء عن عودة الانخفاض مرة اخري خلال النهار، ولكن مع بداية الأسبوع الجاري حيث جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع جديد بداية من يوم السبت الحالي بوقع 6 درجات مرة دفعة واحدة.

ليسود على البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ويمتد حتى شمال الصعيد ويكون حارا على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، مع انخفاض فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، مع استمرار ارتفاع الموج على البحرين المتوسط والأحمر والذي يكون فيه الموج من متر الى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية وفي نفس السياق حيث يشهد البحر الأحمر امواج معتدلة تقع ما بين المرت ومتر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد:

نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

شبين الكوم 17 32

طنطا 16 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 15 29

بلطيم 16 27

مطروح 15 25

السلوم 16 23

سيوة 18 36

بورسعيد 16 25

دمياط 17 25

الزقازيق 17 32

الإسماعيلية 14 31

السويس 16 31

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العريش 14 26

رفح 14 26

رأس سدر 16 30

نخل 09 30

نويبع 20 31

طابا 14 30

كاترين 12 26

الطور 20 32

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 33

مرسى علم 18 34

الفيوم 16 33

بنى سويف 16 33

المنيا 16 33

أسيوط 17 33

سوهاج 19 33

قنا 19 33

الأقصر 18 34

أسوان 20 35

أبو سمبل 19 35

الوادي الجديد 16 34

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 31

حلايب 22 28

راس حدربة 21 29