أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة حول أزمة القمامة والبالوعات بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة حول أزمة القمامة والبالوعات بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول معاناة أهالي السويس من تحول أسوار بعض المدارس إلى مقالب للقمامة، بما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار الأمراض المختلفة.

وأوضح متولي، أن بعض المدارس تعاني من تراص الباعة الجائلين حولها، وكميات كبيرة من المخلفات حول أسوار وباب المدرسة الرئيسي، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين كافة الأعمار، مُشيرًا إلى أن وجود بالوعات مفتوحة أمام بعض المدارس تهدد حياة المواطنين وطلاب المدارس، خاصة الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس بمفردهم دون أولياء أمورهم، وأضاف أن تراكم القمامة حول تلك البالوعات المفتوحة يجعلها لا ترى بالعين بسبب تغطيتها بالقمامة.

وطالب النائب البرلماني، بزيادة الجهود المبذولة من قبل المحليات والجهات المختصة في تنظيف الشوارع وتغطية البالوعات، بالإضافة إلى سرعة تطبيق منظومة المخلفات الصلبة لحل المشكلة الأزلية للقمامة.