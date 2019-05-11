أخبار مصر | "برلماني" يطالب الإعلاميين والصحفيين بمتابعة تقارير "BBC" والتصدي لشائعتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب الإعلاميين والصحفيين بمتابعة تقارير "BBC" والتصدي لشائعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به قناة بى بى سى من عداء لمصر ونشر أكاذيب حول الأوضاع الداخلية، يتطلب قيام الدولة بردع مناسب لوقف هذا الاعتداء السافر.

وأضاف حسنين، أن تعدد السقطات المهنية لـ"BBC" يؤكد بما لا يدع مجالا للشك نواياها الحقيقية ودوافعها تجاه مصر، نظرا لكثرة الأذرع الإخوانية داخل القناة خاصة بعد استقرار كثير من الإخوان الهاربين فى لندن، مُشيرًا إلى أن القناة سبق ونشرت تقارير عن اختفاء قسرى للفتاة زبيدة التى اتضح أنها هربت من أمها وتزوجت، وكررت "بى بى سى" نشر تقارير منسوبة لمصادر دائمًا مجهلة عن حادث الطائرة المصرية فى فرنسا واتضح كذب تقريرها، ومؤخرا استضافت محللة اقتصادية لتنفى قيام الحكومة بزيادة الأجور، ورغم كل هذا، لم تعتذر القناة البريطانية عن سقطاتها، وتواصل حرب الشائعات والتشويه ونشر الأكاذيب وإثارة الفتن وتستضيف مصادر جاهلة وممولة لتلعب دور التحريض.

وطالب النائب البرلماني، الإعلاميين والصحفيين فى مصر بمتابعة ما تنشره القناة ضد مصر، وتكذيب تقاريرها وكشف حقيقتها واثبات عدم مهنيتها فى تناول الأوضاع المصرية، لكشفها أمام المجتمع الدولى ولكل متابعيها، ليعلم الجميع إلى إى مدى من الانحدار وعدم المهنية وصلت إليه الإذاعة البريطانية.