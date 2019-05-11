أخبار مصر | "برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول أوضاع المعلمين المؤقتين بوزارة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول أوضاع المعلمين المؤقتين بوزارة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن ضرورة التجديد للمعلمين المتعاقدين بمسابقة التعاقدات المؤقتة 2019، في ظل عزم وزارة التربية والتعليم إنهاء معهم بعد نهاية شهر مايو الجاري.

وقال القصاص، إنه بعد خوض أكثر من 100 ألف من أبناء مصر غمار مسابقة التربية والتعليم، وما تم من استخراج أوراق رسمية وأصول وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وقيد عائلي وموافقة أمنية، بعد كل ذلك تقول وزارة التربية إنها ستنهي عقود المؤقتين بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، متعللة بأنها اشترطت ذلك على المتقدمين، مُضيفا أن هؤلاء المعلمون لا يملكون من أمر نفسهم شيئًا، والحاجة هي التي دفعتهم لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، وليس هناك أي منطق في العقد ذي الشهرين فقط.

وأوضح النائب البرلماني، أن وزارة التعليم كانت تحتاج إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال تحتاج إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، ومادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، فكيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقود أكثر ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى.