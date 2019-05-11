أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب" يشيد بمجهودات "المشاط" حول الترويج لمصر بأساليب غير تقليدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب" يشيد بمجهودات "المشاط" حول الترويج لمصر بأساليب غير تقليدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بسلسلة من الأفلام الوثائقية عن المقاصد السياحية المصرية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية ويذيعها برنامج Freedom Ortle Il Confine، عن مصر والذي يقدمه المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا فى إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس.

وقال "صدقي"، إن سعي الحكومة لتنويع آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية، عبر استغلال البرامج ذات الشهرة العالمية لتوقيع شراكات معها للوصول لأكبر عدد من الأسواق المستهدفة يتمشى مع التوصيات والاقتراحات التي تقدمت بها لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من اجل تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، وفتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر حتى تستعيد مصر دورها الريادى والمرموق على خريطة السياحة العالمية.

ووجه رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية للدكتورة رانيا المشاط على جهودها الكبيرة فى الترويج بأساليب غير تقليدية للسياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية بصفة عامة واستغلال وسائل الإعلام العالمية للترويج للسياحة المصرية عالميا بصفة خاصة متوقعا أن يكون لهذا الأسلوب فى الترويج للسياحة المصرية عالميا آثاره الإيجابية لجذب السياح من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تتابع كل الخطوات والسياسات التى تقوم بها الحكومة فى هذا المجال وانه سيتم خلال الفترة القادمة دعوة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للتحاور معها بشأن هذا الملف المهم.