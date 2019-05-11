أخبار مصر | وزير النقل يتفقد موقع مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان بتكلفة 2 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد موقع مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان بتكلفة 2 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ أسوان، جولة تفقدية بكوبري خزان أسوان القديم، والذي أوصت الدراسات الفنية التي قام بها احد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري بوقف حركة النقل على كوبرى الخزان فى بداية عام 2021 والذى يعتبر من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.

كما تفقد وزير النقل، موقع مشروع انشاء محور بديل للخزان والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم حاليا اعتماد التصميمات الخاصة بهذا المحور الذي سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان / برانيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أســـوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــى الغربـــــى (القاهـــــرة – أســــوان) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل.

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ويبلغ طوله 4.5كم وعرضه 30 متر بواقع 3حارة في كل اتجاه وان جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320م وسيكون كوبري ملجم مشيرا الى توجيهات القيادة السياسة بالانتهاء من هذا المشروع الهام خلال عامين لافتا الى ان البدء من اليوم في وصول الثلاث شركات الوطنية المنفذة للمحور وان هذا المحور سيرتبط مع طريق اسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزء من محور اسكندرية /كيب تاون.

كما تفقد وزير النقل خلال زيارته اليوم ميناء السد العالي حيث تفقد الوحدات النهرية التابعة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الورش الخاصة بأعمال صيانة الوحدات وكذلك المخازن والتقى بعدد من العاملين بالهيئة واستمع الى مقترحاتهم حول العمل ثم ترأس وزير النقل الفريق مهندس /كامل الوزير والمهندس /مالك بشير وكيل وزارة النقل السودانية وبحضور اللواء /احمد ابراهيم محافظ اسوان أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحه النهرية بتراس اعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة تم خلال الاجتماع بحث تطوير النظام الاداري بالهيئة وآليات النهوض بها و سبل تحديث وصيانة الوحدات والسفن النهرية وتوفير قطع الغيار اللازمة.

ومتابعة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والامان للعاملين بها وكذلك انعقاد مجلس لمديري الادارات اسبوعيا برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائب رئيس مجلس الإدارة للعمل على انتظام جداول وعمليات التشغيل وتوفير كافة متطلبات العمل.