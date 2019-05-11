أخبار مصر | أطباء سوهاج تخاطب رئيس الوزراء لسرعة التدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء سوهاج تخاطب رئيس الوزراء لسرعة التدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة أطباء سوهاج، خطابًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك للمطالبة بالتدخل لحل مشكلة طارئة تعرض لها المئات من الأطباء هذا العام.

وأوضحت النقابة من خلال خطابها، أن وزارة الصحة والسكان كل عام تقوم بالموافقة على إعارة عدد من الأطباء الخريجين الجدد إلى كليات الطب الحكومية المختلفة وذلك لدراسة التخصص لمدة ثلاثة أعوام، بعدها يعود البعض منهم الذين لم يُعينوا بكليات الطب إلى جهات العمل الأصلية بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف الخطاب، من المستقر طبقًا لقانون 112 لسنة 1959 الخاص بالمنح والبعثات الموافقة لهولاء الأطباء على إجازات دراسية براتب أو بدونه لإستكمال الامتحانات الخاصة بالدراسات العليا، وكان ذلك يتم بإنتظام حتى شهور قليلة مضت، إلا أنه فُؤجي الأطباء هذه الأيام برفض وزارة الصحة منحهم الإجازات الدراسية بدعوى عدم ترشحهم للدراسة من وزارة الصحة.

وأكدت النقابة، أن هذا يعد تفسير خاطيء وغير منطقي للقانون حيث إن هولاء الأطباء درجاتهم الوظيفية بوزارة الصحة وتم إعارتهم مؤقتًا إلى كليات الطب للدراسة التي ستعود على جهة عمل الأطباء بالنفع في خدمة المريض المصري وهذا فيما ورد بمضمون المادة الأولى من قانون المنح والبعثات.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء التدخل واصدار تعليمات للمختصين بوزارة الصحة والسكان بحل هذه المشكلة التي تضع عشرات الأطباء هذا العام والمئات منهم في الأعوام المقبلة أمام خيارين كلاهما محبط، فإما المخاطرة بمستقبلهم المهني في عدم إستكمال دراستهم العليا وإما العزوف عن العمل بوزارة الصحة والسكان في ظل العجز المتزايد في عدد الأطباء.