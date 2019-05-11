انسياب مروري في شوارع العاصمة صباح اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية
تسيطر حالة من السيولة المرورية على شوارع القاهرة والجيزة، فى صباح أول أيام الأسبوع، اليوم السبت، حيث تخف الكثافة المرورية نظرًا لأن اليوم عطلة في العديد من المنشآت والمؤسسات الحكومية، وتشهد عدة كَبارٍ وميادين رئيسية، منها ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ورمسيس ومناطق وسط البلد وروكسى، حالة انتظام مروري، كما شهدت كباري عباس والجامعة والجلاء و15 مايو سيولة مرورية في الاتجاهين، بينما شهد الطريق الدائرى بعض الكثافات المحدودة، للقادم من قليوب وصولا إلى شبرا الخيمة.
وانتظمت حركة المرور على كورنيش المعادى للمتجه إلى مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى، وشهد محور الأتوستراد سيولة مرورية فى الاتجاهين، وانتظمت حركة السيارات من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان، وفي نزلات المنيب والأتوستراد أعلى الدائرى في اتجاه كورنيش النيل. وسيطرت كثافة متحركة
وانتظمت حركة المرور على كورنيش المعادى للمتجه إلى مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى، وشهد محور الأتوستراد سيولة مرورية فى الاتجاهين، وانتظمت حركة السيارات من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان، وفي نزلات المنيب والأتوستراد أعلى الدائرى في اتجاه كورنيش النيل.
وسيطرت كثافة متحركة على منطقة محيط جامعة القاهرة، نتيجة أعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة ومنطقة الكورنيش، وظهرت كثافات محدودة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين؛ بسبب أعمال مرافق مترو الأنفاق، على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة.
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