شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يتفقد الإسكان الاجتماعي بجمصة: لا نقبل بهذا المستوى السيئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، بزيارة مفاجئة لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.

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وعبر الوزير، عن استيائه الشديد، من سوء مستوى التشطيب الداخلى للوحدات السكنية بالمشروع، والتشطيب الخارجى للعمارات، كما وجه، بضرورة معاينة جميع الوحدات بالمشروع، وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على أعلى مستوى يليق بالمواطنين المستحقين للوحدات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: «لا نقبل أبدا بهذا المستوى السيئ من التشطيب، ولا نرضى بتسليم الوحدات للمواطنين بهذا الشكل».

كما أكد على أن الدولة تضع حجم استثمارات ضخمة في مشروع الإسكان الإجتماعى، من أجل توفير وحدات سكنية حضارية، بمستوى لائق بشريحة محدودى الدخل من المواطنين، ولذا فلن نسمح بهذا المستوى السيىء من التشطيب، موضحاً أنه سيقوم بزيارة أخرى للموقع خلال شهر، من أجل متابعة ما تم تنفيذه من تعديل لأعمال التشطيبات.

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة