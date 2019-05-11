شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع وشون المحافظات تواصل استلام القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون المحافظات، السبت، استقبال الأقماح من المزارعين، وشهدت محافظة الشرقية توريد 321 ألف طن، وسجلت الإسكندرية توريد 27 ألف طن قمح محلى ورفض 200 طن لعدم مطابقتها للمواصفات، كما تم توريد 88 ألأف طن في البحيرة.

في الإسكندرية، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، إن صوامع وبناكر وهناجر المحافظة تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس 27 ألف طن قمح محلى من المزارعين .

وأوضح «سعدالله» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الصوامع رفضت تسلم نحو 200 طن قمح من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة كونها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح.

وفي كفرالشيخ، قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم وحتى أمس بلغ 62765 طن 515 كيلوجرام، مشيرًا إلى أنه يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن المحافظة.

وفي القليوبية، أعلن المحافظ الدكتورعلاء مرزوق، أنه تم توريد 49 ألفًا و422 طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وشدد المحافظ على إصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أي صعوبات خلال عمليات التوريد وسرعة استلام المحصول من المزارعين وعدم تأخير المبالغ المستحقة لهم.

وقال عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة على الأكثر للمزارعين.

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وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عن توريد 88 ألف طنًا للشون تُقدر بنحو 586 ألف أردب، من المساحات التي تم حصادها التي تبلغ 167 ألف فدان من الأراضي المنزرعة بالقمح التابعة لجمعيات الإئتمان والإصلاح الزراعي والاستصلاح.

وشدد «المحافظ» على مديرية التموين بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، مؤكدًا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

وفي الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠١٩ حتى أمس بلغت توريد 321652 طن و247 كيلو قمح.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

وفي المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 123 ألف و683 طن، و580 كيلوجرام، منذ بدء موسم الحصاد.

وأوضح أنه تم التوريد إلى 3 جهات هي البنك الزراعي، وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، مؤكدًا على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة.

وفي الأقصر، أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، استمرار توريد القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الكمية الموردة، بلغت 4506.525 طن قمح لبنكر إسنا وصومعة أرمنت دون أي معوقات.

وأشار إلى أن أسعار توريد القمح المحلي يتم تحديدها للمزارع حسب درجة نقاوة المحصول المورد ووفقا للجدول المعد لتحديد الأسعار، مؤكدًا انه يتم إعطاء المزارع الإيصال اللازم عقب التوريد، والذى يقوم باستلام مستحقاته مباشرة.