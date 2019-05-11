شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة»: لا خلافات بين شركات الطيران المصرية ووكلاء السفر اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة، برئاسة نادر عياد، اجتماعا مع شركات السياحة والطيران المصرية لتحديد الأطراف المتسببة في سوء التفاهم الذي وقع بين الشركة المصرية العالمية للطيران وأحد وكلاء السياحة اللبنانيين، والذي تسبب في أزمة لبعض رحلات الطيران لسياح لبنانيين لشرم الشيخ نهاية أبريل الماضى.

وأكد نادر عياد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بالغرفة، على قوة العلاقات الراسخة عبر قرون بين مصر ولبنان حكومة وشعبا، والتى هي أقوي من أن يزعزعها أي شئ.

وقال «عياد»، في بيان له، إن اللجنة عقدت اجتماعا طارئا على خلفية إلغاء رحلات عدد من السياح اللبنانيين من شرم الشيخ الشهر الماضي، وذلك بحضور وكلاء شركات السياحة والطيران المصرية، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك، مشيرا إلى أنه تم التأكد من عدم مخالفة الشركات المصرية للتعاقدات مع نظرائهم اللبنانيين.

وكان المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي شهاب الدين، قد اتفق مع شركات الطيران المصرية على عدم الإقلاع بسائحين من لبنان دون تحصيل كامل قيمه الرحلة بالكامل ذهاب وعودة، وبخصوص رحلة 26 أبريل اتفق مع شركه المصرية العالمية للطيران على ضرورة تشغيل رحلة لعودة السائحين اللبنانيين.

وقامت الغرفة بالتنسيق مع الشركة «المصرية للطيران» لإعادة السائحين والتأكيد على الشركات المصرية بمسؤوليتها لتحصيل قيمة الرحلة ذهاب وعودة لضمان أنه في حالة تقاعس أي شركة أن يتم عودة الركاب لتجنب ما حدث من عدم التزام الوكيل الخارجي بسداد رحلة العودة، حيث أثبتت شركه الطيران المصرية بالمستندات المقدمة الغرفة أن الوكيل اللبناني المتعثر لم يلتزم بدفع مستحقات الشركة، مما دفع الشركة المصرية إلى إلغاء رحلاتها من شرم الشيخ إلى لبنان لهذا الوكيل فقط، وتقرر على أساس ذلك إعادة المواطنين اللبنانيين الذين سافروا إلى شرم الشيخ دون دفع أي تكاليف إضافية.

Advertisements

وأوضحت الغرفة أن الشركة المصرية أوقفت رحلات شركة وكيل سياحي واحد فقط لتعثره عن دفع القيم المستحقة في التوقيت الصحيح، وقامت بالتنسيق مع سلطه الطيران المدني اللبناني قبل اتخاذ أي قرار، إذ تنص التعاقدات على التزام الوكلاء الخارجيين بدفع قيمه الرحلة بالكامل ذهاب وعوده ومبلغ تأمين قبل بداية الرحلات وحتي انتهاء التشغيل المتعاقد عليه، وأن تتسلم قيمة كل رحلة مع قيمة الضريبة على الركاب بواقع ٧ أيام قبل كل رحلة تجارية.

كما أشارت الغرفة إلى أن جميع شركات الطيران المصرية قامت باستكمال جميع التعاقدات المتبقية مع وكلاء السياحة اللبنانيين وحتي نهاية فترة الأعياد، مؤكدة على الاحترام والتقدير الكامل لجميع شركات السياحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وأوضح رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أن الأزمة بدأت يوم ٢٦ أبريل الماضى، ورغم ذلك تم تسيير الرحلات بشكل منتظم ما عدا شركة واحدة لم تلتزم بالتعاقد المبرم مع شركة الطيران المصرية.

كما أكد «عياد» أن شرم الشيخ تعد أفضل الوجهات السياحية للبنانيين في موسم الصيف، ومن المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة من السوق اللبناني صيف هذا العام.

وأضاف أنه تم تسيير ٦٥ رحلة من بيروت حوالي 8 آلاف سائح لبناني إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٨ أبريل الماضي وحتى ٢ مايو الجاري لقضاء عطلة الربيع، لافتا إلى أن شركات الطيران المصرية نقلت حوالى 80 ٪ من عدد الرحلات.

وأشار إلى أن جميع السياح اللبنانيين استمتعوا بإجازاتهم في مدينة شرم الشيخ، ولم نتلقى أي شكاوى، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها دائما للأشقاء اللبنانيين لقضاء عطلاتهم في بلدهم الثاني مصر

وطالب نادر عياد بضرورة التأكد من التأمين على السائحين اللبنانيين ضد مخاطر عدم سداد الوكيل الخارجي لالتزاماته.