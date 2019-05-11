شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يقتل صديقه ويقطع جثته بمنشار ويلقيها بمصرف في الإسكندرية (تفاصيل صادمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع الطمع شاب ثلاثيني إلى قتل صديقه بعد علمه باحتفاظه بمبلغ مالي من حصيلة نشاطهم كشركاء في «تجارة العملة»، واستدرج الجاني صديقه الذي طالما شاركه في معاملات مالية، إلى شقته، وتخلص منه بطريقة بشعة، تجرد فيها من مشاعره الإنسانية، أفادت التحقيقات الأولية إنه أجهز عليه بضربة على رأسه بزجاجة ثم طعنه في رقبته بسكين فأودى بحياته قبل أن يستخدم منشار كهرباء لتقطيع جثته وإلقاءها في ترعة في الإسكندرية، بعد أن استولى منه على 40 ألف جنيه، وذلك قبل أن تكشف المباحث تفاصيل الجريمة وتلقي القبض على المتهم.

بداية الواقعة، بعدما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية، بعثور أهالي قرية حوض 13 التابعة للمنطقة، على حقيبتين بلاستيكيتين بداخلهما أجزاء آدمية لذكر في منتصف العقد الخامس، وذلك بمصرف مؤدى إلى ترعة في المنطقة.

وأخطرت الخدمات الأمنية في قسم شرطة ثالث المنتزه، وانتقل فريق من مباحث المنطقة إلى محل العثور على الحقيبتين، بعدما ساد الذعر بين أهالي المنطقة، وكشفت معاينة رجال المباحث برئاسة اللواء شريف رؤوف، مدير البحث الجنائي في المحافظة، عن أن الحقيبة تحوي أشلاء عبارة عن رأس وذراعين والفخذين بالحوض والصدر بالبطن، والساقين، وبهم قطع من ملابس المجني عليه والتي كان يرتديها وقت الجريمة.

ووجه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع أمن الإسكندرية، لكشف غموض الحادث، ودلت التحريات على تحديد شخصية المجنى عليه ويدعى «محمد» يبلغ من العمر 44 سنة، وهو عاطل مُقيم دائرة قسم أول المنتزه، ودلت التحريات على سابقة نشاطه في تجارة العملة.

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واستمعت مجموعة العمل المشكلة من قطاع الأمن العام ومباحث الإسكندرية إلى عدد كبير من الشهود ممن يعتقد رؤيتهم للمجني عليه في أوقات قريبة إلى وقت العثور على أشلائه، وفحصت أجهزة الأمن علاقات المجني عليه وأقاربه وأصدقائه ووسعت دوائر الاشتباه وخطوط سيره.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عله ويدعى «هيثم»، 34 سنة، عاطل مُقيم دائرة قسم أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد الأماكن المتردد عليها المشتبه به، استهدفته مأمورية أمنية مدعمة بمخبرين سريين، وألقت القبض عليه.

وأمام فريق التحقيق في مباحث الإسكندرية، إعترف المتهم بإرتكابه الواقعة وأفاد بإرتباطه بعلاقة صداقه بالمجنى عليه ووجود معاملات مالية فيما بينهما في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وأضافت التحريات أنه نما إلى علمه إحتفاظ صديقه المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة فعقد العزم على التخلص منه وسرقته، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجه إلى الشقة سكنه بدائرة قسم أول المنتزه وباغته بضربه على رأسه بزجاجة وطعنه بسكين برقبته فأودى بحياته واستولى منه على مبلغ 40 ألف جنيه كان بحوزته.

وأفادت التحريات بأن المتهم وخشية افتضاح أمره قام بشراء منشار كهربائى وبعض الأكياس البلاستيكية وحقيبتين وقام بتقطيع جثة صديقه ووضعها داخل الحقيبتين وألقاها بمكان العثور باستخدام سيارة ملاكى ملك صديقته، والتي تبلغ من العمر 37 سنة، وتعمل مديرة مركز تنمية مهارات، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.