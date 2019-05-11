شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا تهرب ضريبي تعاملاتها 2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، عن نتائج جهود وحصيلة قضايا سرقات الكهرباء، والتهرب الضريبي، على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

وقالت الوزارة، في بيان إنه تم ضبط 919 قضية في مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 152حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 79 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، والتحفظ على 11 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و13 قضية في مجال الجمارك، وضبط 210 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و134 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (2،368،630,470) 2 مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وقد تم التصالح في 153 قضية، بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة، بلغت قيمتها (379,695) ألف جنيه.

وفى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، تم ضبط 65706 قضية، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد (55،670،008) جنيه.