شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء معهد للدراسات الأفروآسيوية بـ«قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالجامعة.

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المعهد يضم أربع تخصصات هي قسم الدراسات والبحوث الجغرافية، قسم الدراسات الاجتماعية النفسية، قسم الدراسات وبحوث المكتبات والمعلومات، وقسم الدراسات والبحوث اللغة العربية وآدابها.

وتشمل لائحة المعهد الدبلومات والماجستير والدكتوراه في نفس التخصصات السابقة، تحت إشراف العام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم، وإشراف تنفيذى الدكتور حسن يوسف المدير التنفيذى للمعهد الأفروآسيوي.

وصرح الدكتور حسن يوسف، المدير التنفيذى للمعهد الأفروآسيوي، بأن العمل على إنشاء هذا المعهد بدأ في ٢٠١٤ حيث تم عمل لائحة المعهد وإعداد المكان وتجهيزه بالموارد البشرية والمادية اللازمة بمقرة في الجامعة القديمة، وقد تم ندب الأساتذة وذلك تمهيدا لإعلان فتح باب المعهد لاستقبال طلاب الدراسات العليا في أكتوبر المقبل.