شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا فى زيارة علاجية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، متوجهاً إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية.
ومن المقرر أن يزور البابا، المركز العلاجي، الذي أجرى فيه جراحة حقن الظهر العام الماضي، وهو مركز (schön klinik) الطبي، في مدينة ميونيخ، حيث أجرى البروفيسور مايكل ماير، جراحة علاج الإنزلاق الغضروفي، الذي يعاني منه البطريرك منذ سنوات.
ومن المقرر أن يترأس صلوات عشية اليوم السبت، بكنيسة العذراء، بدسوردولف شمال نهر الراين.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا فى زيارة علاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.