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البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا فى زيارة علاجية

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، متوجهاً إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية.

ومن المقرر أن يزور البابا، المركز العلاجي، الذي أجرى فيه جراحة حقن الظهر العام الماضي، وهو مركز (schön klinik) الطبي، في مدينة ميونيخ، حيث أجرى البروفيسور مايكل ماير، جراحة علاج الإنزلاق الغضروفي، الذي يعاني منه البطريرك منذ سنوات.

ومن المقرر أن يترأس صلوات عشية اليوم السبت، بكنيسة العذراء، بدسوردولف شمال نهر الراين.

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