شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء استعدادت الاحتفال بمرور 1079 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهى الأزهر الشريف استعداداته للاحتفالية الكبرى التي ينظمها، غدًا الأحد، بمناسبة مرور 1079 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، بحضور كوكبة من كبار العلماء والمسؤولين وقيادات الأزهر.
وذكر بيان للأزهر، اليوم السبت، أن الاحتفالية تضم عددًا من الفعاليات والأنشطة تعقد على مدار اليوم، منها جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر، وتنظيم أركان للخط العربي، ومجلة نور للأطفال وأفريقيا، وكذلك منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، مع تقديم هدايا.
كما يتم خلال الاحتفال بالأزهر تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية الأولى للقرآن الكريم التي نظمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مدار نحو ثلاثة أشهر بتقديم جَوائزَ ماديةٍ قَيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى من المستويات الخمسة للمسابقة والتي خاضها نحو 1200 متسابق في التصفيات الأولية من مصر والخارج مع تكريم العشرة الأوائل وتقديم هدايا لكل المشاركين..كما يشهد الجامع إفطارا جماعيا مفتوحا لحوالي 2500 شخص.
وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.
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