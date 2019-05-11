شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوقف مدير إشغالات حي شمال عن العمل.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الشوارع والطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة حملات لإزالة الإشغالات بشكل مكثف انعكس ذلك على حجم تعديات المحلات والمقاهي والمنشآت التجارية الذي انحصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

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الجولات التي يقوم بها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جاءت بثمارها على الشارع وكانت آخر تلك الجولات، أمس، بعدد من أحياء المحافظة للوقوف على مستوى الإشغالات بالشوارع، حيث قرر المحافظ إيقاف مدير الإشغالات بحي شمال الجيزة عن العمل ونقله من محل عمله، وذلك بعد أن ضبط المحافظ عدد من فروشات وسرادقات فوانيس رمضان متعدية على الأرصفة بشارع النيل بنطاق الحي، مما دفع «راشد»، إلى قطع جولته عصرا وقيادته لحملة إشعالات لإزالة أكثر من 10 فروشات فوانيس رمضان مخالفة ومتعدية على الأرصفة وحرم الطريق بنطاق الحي.

وأكد أنه تم وضع معايير محددة لوجود الفروشات والسرادقات بكافة أنواعها خلال شهر رمضان ولن يتم السماح بمخالفة تلك المعايير حفاظا على حق المواطن في السير بالشارع دون تعرضه لأي معوقات، مشيرا إلى أنه تم إزالة الفروشات والسرادقات ومجازاة مدير الإشغالات بالحي على الفور بإيقافه عن العمل لتغاضيه عن إزالة تلك المخالفات.

كما شدد «راشد» خلال جولته على رئيس حي شمال بعدم السماح مجددا بتلك المخالفات والتواجد الميداني الفعال في الشارع على مدار اليوم، مؤكدا أن حملات إزالة الإشغالات لن تتوقف حتي نصل للمستوى المرجو من المواطنين ولكي تظهر المحافظة بالشكل اللائق بها، لافتا إلى أن دوريات العمل لفرق الإشغالات مستمرة على مدار اليوم لتمشيط الشوارع من الإشغالات.