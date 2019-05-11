فيديو.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمخزن بويات بكرداسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شب حريق بمخزن بويات بقرية كومبرة بكرداسة اليوم السبت، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن بقرية كومبرة بكدراسة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن النيران اندلعت بمخزن بويات بالقرية، وجارى محاصرة النيران وإخمادها.

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