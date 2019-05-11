الآن.. احصل على رقم جلوسك بالثانوية العامة من خلال هذا الرابط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد:

ينشر الخليج 365، رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة للحصول على رقم الجلوس الخاص بالامتحانات

ويمكن الإطلاع على الرقم من خلال اضغط هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، عبر موقع الوزارة، يوم السبت المقبل.

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وشددت الوزارة على أن أرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أي مقابل مادي، وأنه في حالة فقدان الطالب رقم الجلوس الخاص به، يستخرج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهًا فقط.

وأضافت أنه "عند استلام الطالب رقم الجلوس من مدرسته يوقع في كشف أمام اسمه، بما يفيد استلامه رقم جلوسه وعلمه بالمواد التي يؤدي فيها الامتحان".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل.​