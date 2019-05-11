محافظ القاهرة يطمئن على أداء طلاب الشهادة الإعدادية في اليوم الأول للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير المديرية محمد عطية، اليوم الجمعة، لجنة مدرسة مجمع الملك فهد الرسمي للغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، حيث استقبلهما مدير عام الإدارة هاني جلال.

واطمأن المحافظ على حسن سير اللجنة الامتحانية واستعدادها لاستقبال الطلاب، وأدى الامتحان بالمدرسة 159 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان. كما اطمأن على أداء الطلاب في الامتحان، متمنيا مزيدا من التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة، ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها، واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها، مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أية شكاوى.

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من جانبه، تفقد مدير المديرية اللجان قبل دخول الطلاب، واطمأن على جودة الإضاءة ومناسبة المقاعد للطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم، مشددا على التزام الطلبة بالزي المدرسي أثناء تأدية الامتحانات.

وأكد مدير المديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان اليوم يبلغ 161 ألفاً و328 طالباً وطالبة موزعين على 695 لجنة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية من بينها 15 حالة بمستشفى 57357، جميعهم من أبناء القاهرة، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس القادم.

وأشار عطية إلى المتابعة المستمرة لغرفة العمليات حيث توجد غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية إلى جانب غرفة العمليات المركزية المستعدة دائما للتدخل السريع لحل أية مشاكل؛ لافتا إلى عدم تلقي أية شكاوى من اللجان حتى الآن وأن الامتحانات في اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط.

كما تفقد مدير المديرية لجنة مدرسة الشهيد رامي الجنجيهي (المستقبل 1) التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، واطمأن على سير الامتحان وأداء الطلاب، التي يؤدي بها الامتحان 228 طالبا وطالبة اليوم موزعين في 11 لجنة تضم حالة واحدة بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر ورئيس حي غرب مدينة نصر خميس أبو الفضل.​