رئيس هيئة الكتاب لمصراوي: نستعد لإقامة ٩ معارض للكتاب في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لمصراوي، إن الفترة المقبلة تشهد افتتاح العديد من معارض الكتاب في مختلف محافظات مصر.

وأشار الحاج علي، إلى أن برنامج معرض فيصل للكتاب والذي سيتم افتتاحه يوم الاثنين المقبل، مليء بالورش الفنية والأنشطة الثقافية والندوات وغيرها من النشاط الثقافي الذي يقام على هامش المعرض.

وقال الحاج علي: من أهم المعارض التي سيتم افتتاحها الفترة المقبلة، دمياط ورأس البر، ونجهز الآن معرضي الإسكندرية ومطروح وسيتم افتتاحهما قريبا، أما معرضي كفر الشيخ والمنوفية فسيتم افتتاحهما في شهر سبتمبر، كما خاطبنا محافظة الأقصر لافتتاح معرض كتاب بها في شهر أكتوبر المقبل.