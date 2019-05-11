محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة مخالفات.. ويوقف مدير إشغالات عن العمل للتقصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة، إن الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة تشهدان حملات لإزالة الإشغالات بشكل مكثف، انعكس ذلك على حجم تعديات المحلات والمقاهي والمنشأت التجارية الذي قالت إنه انحصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الجولات التي ينفذها بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جاءت بثمارها على الشارع، والتي كان آخرها أمس الجمعة، بعدد من أحياء المحافظة للوقوف على مستوي الإشغالات بالشوارع.

وقرر المحافظ إيقاف مدير الإشغالات بحي شمال الجيزة عن العمل ونقله من محل عمله، بعد أن ضبط المحافظ عدد من فروشات وسرادقات فوانيس رمضان متعدية على الأرصفة بشارع النيل بنطاق الحي، الأمر الذي دفع راشد إلى قطع جولته عصرا وقيادته لحملة إزالة أكثر من 10 فروشات فوانيس رمضان مخالفة على الأرصفة وحرم الطريق بنطاق الحي.

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وأكد المحافظ في تصريحات له، أنه تم وضع معايير محددة لوجود الفروشات والسرادقات بأنواعها خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بمخالفة تلك المعايير حفاظًا على حق المواطن في السير بالشارع دون تعرضه لأي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة الفروشات والسرادقات ومجازاة مدير الإشغالات بالحي على الفور بإيقافه عن العمل لتغاضيه عن إزالة تلك المخالفات.

كما شدد محافظ الجيزة خلال جولته على رئيس حي شمال بعدم السماح مجددًا بتلك المخالفات والتواجد الميداني الفعّال في الشارع على مدار اليوم.​