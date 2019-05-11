غدًا.. التعليم تختبر منصة الامتحان الإلكتروني مع طلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن اختبار منصة الامتحان الإلكتروني.

ونص المنشور على: "في إطار الاجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية المقرر عقدها للصف الأول الثانوي العام وفق الجدول المعتمد من الوزير خلال الفترة من 19 إلى 30 مايو 2019، يرجى التفضل بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو الآتي:

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التأكيد على دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة الخاصة بالامتحانات، واستلام كلمات المرور، والتأكد من جاهزية جهاز "التابلت" الخاص بكل طالب، والتنبيه بشحن الشريحة الإلكترونية، وذلك في يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019، خلال الفترة من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا".

وقال الوزارة إن الاختبار المقرر إجراءه لمنصة الامتحان الإلكتروني، هو اختبار للسحابة الإلكترونية، وليس للشبكات داخل المدارس.

وردًأ على التخوفات من عدم جاهزية بعض المدارس للامتحان الإلكتروني، قالت الوزارة إن هناك نظامين بديلين، والنظام المستهدف اختباره هو أحدهم، ولا يحتاج وجود الانترنت داخل المدرس.