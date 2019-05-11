مصر الوسطى للكهرباء: 47 مليون جنيه حصيلة الضبطية القضائية في 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

استعرض المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، حجم المبالغ المحصلة من الضبطية القضائية، والتي بلغت حوالي 47 مليون جنيه خلال 4 أشهر.

وأوضح "شمعة" فى تصريحات لمصراوى، اليوم السبت، أن الشركة قامت بعمل حملات مكثفة لمكافحة سرقات التيار الكهربائى، في جميع أفرع الهندسات بقطاعات التوزيع.

وكانت نتائج أعمال الضبطية القضائية كما يلى:-

- شهر فبراير، تحرير 5620 محضر سرقة تيار بلغ إجمالي كمية التيار المسروق 17.7 مليون ك.و.س بإجمالي مبالغ مالية تم تحصيلها 13 مليون جنيه.

- شهر مارس، تحرير 7028 محضر سرقة تيار، بلغ إجمالي كمية التيار المسروق 19.4 مليون ك.و.س بإجمالي مبالغ مالية تم تحصيلها 18 مليون جنيه.

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- شهر إبريل، تحرير 6200 محضر سرقة تيار،حيث بلغ إجمالي كمية التيار المسروق 18.1 مليون ك.و.س بإجمالي مبالغ مالية تم تحصيلها 16 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها منذ يناير حتى إبريل الماضى 18848 محضر ضبطية قضائية، بإجمالي طاقة مسروقة 55.2 مليون ك.و.س بإجمالي مبالغ مالية تم تحصيلها بلغ 47 مليون جنيه.

ووجه رئيس الشركة، الشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن النتائج التي تم تحقيقها متميزة وممتازة ،حيث كان لها بالغ الأثر فى تحسين نسب الفقد لتصبح 19.9% بدلا من 23.4% بنسبة تحسين 3.5 % .

وشدد، على، تحصيل مستحقات الشركة من فروق القدرات والزينات، وسرعة إحلال العدادات القديمة بتركيب عدادات مسبوقة الدفع، الأمر الذي أدى لزيادة المتحصلات النقدية بحوالي 60 مليون جنيه شهريا.

وكشف رئيس الشركة، غن صرف مكافأة فى 30 يونيو المقبل للقطاع الذي سيحقق مؤشرات فنية وتجارية عالية.