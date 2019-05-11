مصر للطيران: انطلاق الجسر الجوي لنقل 100 ألف معتمر للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران اليوم السبت، جسرها الجوي إلى السعودية لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة، لأداء مناسك العمرة، وأعلنت الشركة الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي المخصصة لرحلات الحج والعمرة، وتم تجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين من أسر المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

وتسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ما يقرب من 500 رحلة جوية من مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر" إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين.

وأكدت الشركة أن شركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والاعمال الفنية اتخذت كل الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل حرصاً على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، وتم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى تقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات الطيران الأخرى.

كانت وزارة السياحة قد حددت عدد المعتمرين بـ 100 ألف معتمر، للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة للعام الجاري.​