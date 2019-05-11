"طلب فدية" وراء اختطاف معاق بأسيوط.. والأمن يضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قطاع الأمن العام نجح بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، في ضبط 3 من مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة ومطالبة والده بفدية 350 ألف جنيه بأسيوط، وتحرير المختطف.

تلقى قسم شرطة ثانٍ أسيوط من أحد الأشخاص "فني إسعاف بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتغيب ابنه من ذوي القدرات الخاصة، وتلقيه اتصال هاتفي من هاتف "محدد"، يفيد طلب مبلغ مالي قدره (350 ألف جنيه) نظير إعادته.

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وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص "عاملان "فني تشغيل"، فني تمريض"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم ثانٍ شرطة أسيوط، حيث اتفق المتهمين على اختطاف المجني عليه والحصول من والده على فدية مالية نظير إعادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الرابع، وعُثر بحوزة الأول على (هاتف محمول "المستخدم في الواقعة") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرابع" جاري ضبطه"، حيث قاموا باستدراجه "مُستغلين عدم قدرته على التعرف عليهم" ، والتوجه به لشقة مستأجرة باسم المتهم الرابع بدائرة مركز شرطة أسيوط ، واحتجازه والاتصال بوالده وطلب الفدية ، وبإرشادهم تم التوصل للشقة محل احتجاز المجنى عليه وتحريره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم الهارب.