بحجه توظيفهم.. شخص يستولي على 100 ألف جنيه من مواطنين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم قدرته على تعينهم بإحدى شركات البترول.

وتلقى فرع الإدارة بغرب الدلتا من "مزارع" حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، وآخرين" بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه وآخرين على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تعيينهم بشركات البترول من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة "خلافاً للحقيقة" إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

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وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "فني كهرباء ومحركات بإحدى شركات البترول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة - سبق اتهامه في قضيتي "نصب، خيانة أمانة" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها "105 آلاف جنيه" بزعم مقدرته على تعيينهم بشركات البترول من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة (خلافاً للحقيقة) إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.