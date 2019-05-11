شرطة التموين: ضبط 10 آلاف عبوة ألبان أطفال محظور تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

خلال 24 ساعة نجحت شرطة التموين في ضبط 107 قضايا تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية - بدائرة مركز شرطة الوايلي محافظة القاهرة لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من السلع الغذائية "سجق، كفتة" مستخدما خامات رديئة من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية، وتواريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافاً للحقيقة بكميات قدرها "1،800 طن وثمانمائة كيلو جرام "مستلزمات إنتاج" 869 كيلو جرام "سجق، كفتة" منتج نهائي" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقا لما ورد بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ الأسماك - بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك المجمدة قدرها (2،374 طن أسماك متنوعة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وانتهاء تواريخ صلاحية بعضها.. وفقاً لما ورد بتقرير لجنة مفتشي الأغذية بالإسكندرية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تم ضبط مالك مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام (بمحافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية وألبان الأطفال المدعمة قدرها (10،735 –عشرة ألاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون عبوة "محاليل طبية، ألبان أطفال مدعمة" محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، 18000 ثمانية عشر ألف قرص أدوية متنوعة خاصة بعلاج أمراض "السكر – الضغط – القلب –النقرس – البواسير) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ومهربة من سداد الرسوم الجمركية.. وفقاً لما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 998 قضية بينها ضبط (15) قضية أسطوانات بوتاجاز. ضبط خلالها (307 أسطوانات بوتاجاز) وضبط قضية مواد بترولية.. ضبط خلالها "14800 لتر "سولار" وضبط (21) قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (44،250 طن دقيق) وضبط (190) قضية في مجال مخالفات المخابز وضبط (20) قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية).. ضبط خلالها ( 2،170 طن "سكر – زيت طعام").

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط قضيتين في مجال الاستيلاء على الدعم وضبط 41 قضية في مجال الغش الغذائي، ضُبط خلالها "10،570 طن – 4563 عبوة " مواد غذائية متنوعة"، ضبط 30 قضية في مجال الغش التجاري ضُبط خلالها (5 طن "أسمنت – بلاستيك" – 24015 عبوة سلع غير غذائية متنوعة" وضبط (613) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص وضبط (34) قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضُبط خلالها (6،495طن لحوم وأسماك) وضبط (21) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 274 عبوة سجائر).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (6) قضايا في مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية ضُبط خلالها (7،750 طن أسمدة وأعلاف وضبط قضيتين في مجال السلع مجهولة المصدر ضُبط خلالها "18400 قطعة أجهزة كهربائية، أدوية" وضبط قضيتين في مجال الاتجار بالألعاب النارية، ضبط خلالها (7950قطعة) وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.