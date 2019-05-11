الأموال العامة: ضبط مندوب مبيعات اختلس 280 ألف جنيه من شركة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت مباحث الأموال العامة، مندوب مبيعات بإحدى شركات المياه الغازية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه من أموال الشركة التي يعمل بها.
تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط مندوب مبيعات بشركة لتصنيع وتعبئة المياه الغازية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ "280,000- مائتان وثمانون ألف جنيه" قيمة بضائع من منتجات الشركة محل عمله، قام باستلامها وبيعها للعملاء بدائرة مركز كفر الزيات، واختلاسها لنفسه ورفضه ردها للشركة وانقطاعه عن العمل.
واعترف المتهم خلال مواجهته بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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