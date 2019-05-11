مصر | 16 مايو.. الحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 مايو.. الحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم على 5 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه لجلسة 16 مايو الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين وبعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلي، ومحمد على محمد موظف بالبنك الأهلى، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعي بجامعة القاهرة، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلى المصرى رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصري بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 مليون و500 ألف جنيه.